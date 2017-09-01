Walmart вложит миллионы в модернизацию своих магазинов

Крупнейший ритейлер столкнулся с растущей конкуренцией на одном из рынков

Walmart, который является третьим по величине диверсифицированным ритейлером в Бразилии, инвестирует около $316 млн в свои бразильские филиалы в течение следующих двух лет. Модернизировано будет около 120 магазинов в стране.

По словам Флавио Котини, генерального директора бразильского подразделения Walmart, компания уже выполнила 10% работ.

В то же время, крупнейший в Бразилии бакалейщик Grupo Carrefour Brasil SA удвоит количество своих магазинов до 2020 года, а соперник Walmart, GPA SA, тоже обновляет свои магазины, ведь после длительной бразильской рецессии потребители снова готовы тратить деньги.

В первом квартале этого года экономика Бразилии выросла на 1%, прекратив почти двухлетний период рецессии, который стал самым продолжительным спадом в истории латиноамериканской страны.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Walmart тестирует новое решение для своих магазинов. Крупный американский ритейлер Walmart придумал, как уменьшить очереди на кассах.

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По материалам pymnts.com