Крупный украинский банк меняет руководство

Глава Укрсоцбанка, Тамара Савощенко, готовится покинуть свой пост

Со 2 ноября 2017 года Тамара Савощенко покинет должность председателя правления Укрсоцбанка в связи с завершением срока действия контракта. Исполняющим обязанности назначен экс-член правления Альфа-Банка, Ростислав Матяш.

Ранее он был членом правления Укрсоцбанка, членом правления Альфа-Банка, вице-президентом и директором по юридическим вопросам Альфа-Банка.

Помимо этого назначения, набсовет банка назначил финансовым директором блока «Финансы» бывшего директора по планированию и финансовому анализу Альфа-Банка, Дмитрия Тузова.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, в октябре 2016 года Бенефициары Альфа Групп получили разрешение НБУ на покупку существенного участия в Укрсоцбанке. Об этом говорилось в решении Комитета по вопросам надзора и регулирования деятельности банков, надзора (оверсайта) платежных систем Национального банка Украины от 7 октября 2016.

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