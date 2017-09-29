Куда украинцы ездят на Uber: ТОП-5 направлений в 3 городах

В компании Uber рассказал, куда украинцы чаще всего ездили этим летом

Компания Uber проанализировала самые популярные среди пользователей сервиса места и направления в Киеве, Львове и Одессе за прошедшее лето и составила рейтинг самых популярных маршрутов сезона.

Так, в Киеве чаще всего заказывают Uber из и в торгово-развлекательные центры, оба столичных аэропорта и железнодорожный вокзал. ТОП-5 направлений пользователей Uber в столице в выходные выглядит так: ТРЦ «Ocean Plaza», ТРЦ «Гулливер», Аэропорт «Борисполь», Аэропорт «Жуляны», Центральный железнодорожный вокзал.

Пятерка популярнейших маршрутов Львова включает Центральный железнодорожный вокзал, Львовский театр оперы и балета, ТРЦ «Форум Львів», ТРЦ «Victoria Gardens», Площадь Рынок.

В Одессе в первой пятерке направлений Аркадия, ул. Дерибасовская, ТРЦ «City Center», Пляж «Ланжерон» и ТРЦ «Афина».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что киевлянин создал бота, отслеживающего цены в Uber. Бот самостоятельно отслеживает цену поездок и сообщает о ее падении.

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По материалам minfin.com.ua