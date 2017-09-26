Uber повысил тарифы на поездки в Украине уже третий раз за месяц

В компании говорят, что это поможет увеличить количество автомобилей и уменьшить время ожидания авто

Cервис вызова такси Uber снова поднял стоимость поездок в Украине. Цены на использование сервиса uberX выросли в Киеве, Одессе, Львове, Запорожье, Днепре и Виннице.

Об этом компания сообщила на своем сайте.

Согласно новым расценкам, с 25 сентября минимальная стоимость поездки в Киеве составляет 30 грн, Цена одной минуты в пути выросла до 1,15 грн. Подача машины выросла до 20,5 грн, а цена за один километр снизилась до 4,5 грн.

В Одессе минимальная цена поездки повысилась до 35 грн, а стоимость одной минуты в пути выросла до 1,3 грн. Подача авто стоит 20 грн, цена за один километр — 4,5 грн.

Изменились тарифы и во Львове. Так, минимальная стоимость поездки теперь составляет 30 грн, цена одной минуты в пути — 1,2 грн, подача авто — 16 грн, а стоимость за один километр — 5 грн.

В Запорожье минимальная цена поездки повысилась до 25 грн, а стоимость одной минуты в пути выросла до 90 коп. Подача авто стоит 16 грн, а цена за один километр — 3,5 грн. При этом всего за 4 дня до этого Uber уже поднимал тарифы в Запорожье.

В Днепре с 24 сентября минимальная стоимость поездки составляет 30 грн, цена одной минуты в пути — 1,1 грн, подача авто — 15 грн, а стоимость за один километр — 4,5 грн.

В Виннице с 21 сентября к тарифу добавили стоимость одной минуты поездки, которая составляет 30 коп. Подача составляет 11 грн, минимальная стоимость поездки — 20 грн, а стоимость за один километр — 5,5 грн.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что киевлянин создал бота, отслеживающего цены в Uber. Бот самостоятельно отслеживает цену поездок и сообщает о ее падении.

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По материалам minfin.com.ua