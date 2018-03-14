Планируется запуск первых в мире фьючерсов на Altcoin

Компания LATTICE80 запустит фьючерсы на Altcoin чтобы наладить связь между криптовалютой с финансовыми учреждениями

Глобальный финтех-хаб LATTICE80 со штаб-квартирой в Лондоне сообщил о намерении запустить первые в мире фьючерсы на Altcoin. Заявление было сделано на конференции Money 20/20 Asia в Сингапуре.

Джо Сенхьян Чо, соучредитель и основатель LATTICE80, сказал, что спрос на крипторынке стремительно растет, но финансовые учреждения и инвесторы все еще не имеют доступа к правильно структурированным продуктам. Поэтому помимо выпуска фьючерсов на Altcoin в этом году, компания продолжает работать с регуляторами, финансовыми учреждениями и FinTech-стартапами, чтобы создать больше необходимых рынку продуктов.

Сначала LATTICE80 презентует индексы Smart Crypto Indexes, а затем запустит продукты на базе этих показателей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

В конце 2017 года сразу несколько финансовых компаний запустили фьючерсы на биткоин. Среди них — крупнейший мировой оператор фьючерсных бирж CME Group (товарно-сырьевая биржа Chicago Mercantile Exchange)

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