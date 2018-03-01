Стартовал всеукраинский конкурс FinTech Challenge 2018

dУкраинским финтех-стартапам предложили поучаствовать в конкурсе по созданию инновационных финансовых услуг

Сегодня, 1 марта, в Украине стартовал конкурс для FinTech-стартапов под названием «FinTech Challenge 2018». Организацией всеукраинского конкурса инноваций в сфере финансов занимаются несколько игроков рынка. Это проект USAID «Трансформация финансового сектора», Национальный банк Украины (НБУ) и Независимая ассоциация банков Украины. Презентация конкурса происходит прямо сейчас в киевском инновационном парке UNIT.City. Прямую трансляцию сервиса можно посмотреть тут:

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Общий призовой фонд этого конкурса составляет 1,5 млн грн.

Цель инициативы — развитие финансовой инклюзивности в Украине. Поскольку финансовый сектор Украины вступает в эру электронных финансовых услуг, очень важно, чтобы граждане Украины стали более финансово грамотными, более защищенными от мошенничества и злоупотреблений, а также чувствовали себя более комфортно, пользуясь электронными финансовыми продуктами.

В конкурсе смогут принять участие разработчики и поставщики финансовых технологий. Их задача — разработать, продемонстрировать, протестировать и внедрить электронные сервисы для решения проблем финансовой инклюзивности.

Победители будут определены в трех категориях:

Финансовая грамотность: инструментарий для предоставления практических знаний гражданам Украины. Идея заключается в том, чтобы разработать учебную программу с содержательной и своевременной информацией по финансовым вопросам. Предполагается, что граждане Украины смогут таким образом в любое время получать консультации по финансовым вопросам через электронные каналы. Решение проблем: платформа для рассмотрения жалоб потребителей. Цель этого вызова — создание цифрового приложения для информирования банков и финансовых компаний о жалобах потребителей, осуществление контроля за рассмотрением жалоб и информирования регуляторов о проблемных направлениях. Открытая категория для содействия финансовой инклюзивности. В рамках этого направления основное внимание будет уделено разработке прикладных программ, которые будут способствовать достижению более широких целей финансовой инклюзивности, которые включают создание инструментария для сравнения финансовых услуг, рейтингов, осуществления платежей, кредитования малого бизнеса и сбережений.

Основные даты FinTech Challenge 2018

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