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Представлена первая карта FinTech-рынка в Украине

22.02.2018 11:14

Более 80 украинских компаний активно разрабатывают инновационные продукты

Представлена первая карта FinTech-рынка в Украине. Фото: psm7.com

Сегодня, 22 февраля, представлен первый в Украине каталог fintech-компаний с обзором рынка финансовых инноваций в Украине по состоянию на начало 2018 года и карта роста рынка.

В каталоге представлена ​​информация об участниках fintech-экосистемы Украины.

Первая карта финтех-рынка Украины

Основные выводы исследования:

  • 40% финтех-компаний, принявших участие в исследовании, были основаны до 2015 года , тогда как 60% — появились за последние три года. Около 84% финтех-компаний уже начали предлагать продукты и оказывать услуги.
  • Финансирование является основной проблемой. 45% финтех-компаний для финансирования операционной деятельности используют собственный капитал (без привлечения внешних инвестиций); 49% компаний имеют финансирование от внешних инвесторов или ищут его.
  • Потребность в инвестициях украинского финтех-сектора оценивается самими игроками рынка в $40-75 млн.
  • Направления специализации украинских финтех-компаний — платежи и денежные переводы (31,6% от всех компаний), инвестиции в технологии и инфраструктуру (19,3%), кредитования (14%), маркетинг (7%), иншуртех (5,3%), диджитал банки (5,3%), управление финансами (5,3%), мобильные кошельки (5,3%), блокчейн (3,4%), криптовалюта (1,75%).

По мнению организаторов, их инициатива позволит привлекать инвестиции в украинские fintech-стартапы и способствовать развитию партнерских отношений между стартапами и традиционными участниками финансового сектора.

Отчет «Финтех в Украине» создано совместными усилиями USAID проекта «Трансформация финансового сектора» и инновационного парка UNIT.City.

Ознакомиться с полными результатами исследования и загрузить карту рынка можно по ссылке.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее были названы 50 лучших финтех-компаний по версии Forbes. В рейтинг авторитетного издания вошли девять блокчейн-компаний.

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Рубрики: FinTechКомпанииНовостиУкраина
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