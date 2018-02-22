Представлена первая карта FinTech-рынка в Украине

Более 80 украинских компаний активно разрабатывают инновационные продукты
Сегодня, 22 февраля, представлен первый в Украине каталог fintech-компаний с обзором рынка финансовых инноваций в Украине по состоянию на начало 2018 года и карта роста рынка.
В каталоге представлена информация об участниках fintech-экосистемы Украины.
Основные выводы исследования:
- 40% финтех-компаний, принявших участие в исследовании, были основаны до 2015 года , тогда как 60% — появились за последние три года. Около 84% финтех-компаний уже начали предлагать продукты и оказывать услуги.
- Финансирование является основной проблемой. 45% финтех-компаний для финансирования операционной деятельности используют собственный капитал (без привлечения внешних инвестиций); 49% компаний имеют финансирование от внешних инвесторов или ищут его.
- Потребность в инвестициях украинского финтех-сектора оценивается самими игроками рынка в $40-75 млн.
- Направления специализации украинских финтех-компаний — платежи и денежные переводы (31,6% от всех компаний), инвестиции в технологии и инфраструктуру (19,3%), кредитования (14%), маркетинг (7%), иншуртех (5,3%), диджитал банки (5,3%), управление финансами (5,3%), мобильные кошельки (5,3%), блокчейн (3,4%), криптовалюта (1,75%).
По мнению организаторов, их инициатива позволит привлекать инвестиции в украинские fintech-стартапы и способствовать развитию партнерских отношений между стартапами и традиционными участниками финансового сектора.
Отчет «Финтех в Украине» создано совместными усилиями USAID проекта «Трансформация финансового сектора» и инновационного парка UNIT.City.
Ознакомиться с полными результатами исследования и загрузить карту рынка можно по ссылке.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Ранее были названы 50 лучших финтех-компаний по версии Forbes. В рейтинг авторитетного издания вошли девять блокчейн-компаний.
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