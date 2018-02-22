Представлена первая карта FinTech-рынка в Украине

Более 80 украинских компаний активно разрабатывают инновационные продукты

Сегодня, 22 февраля, представлен первый в Украине каталог fintech-компаний с обзором рынка финансовых инноваций в Украине по состоянию на начало 2018 года и карта роста рынка.

В каталоге представлена ​​информация об участниках fintech-экосистемы Украины.

Основные выводы исследования:

40% финтех-компаний, принявших участие в исследовании, были основаны до 2015 года , тогда как 60% — появились за последние три года. Около 84% финтех-компаний уже начали предлагать продукты и оказывать услуги.

Финансирование является основной проблемой. 45% финтех-компаний для финансирования операционной деятельности используют собственный капитал (без привлечения внешних инвестиций); 49% компаний имеют финансирование от внешних инвесторов или ищут его.

Потребность в инвестициях украинского финтех-сектора оценивается самими игроками рынка в $40-75 млн.

Направления специализации украинских финтех-компаний — платежи и денежные переводы (31,6% от всех компаний), инвестиции в технологии и инфраструктуру (19,3%), кредитования (14%), маркетинг (7%), иншуртех (5,3%), диджитал банки (5,3%), управление финансами (5,3%), мобильные кошельки (5,3%), блокчейн (3,4%), криптовалюта (1,75%).

По мнению организаторов, их инициатива позволит привлекать инвестиции в украинские fintech-стартапы и способствовать развитию партнерских отношений между стартапами и традиционными участниками финансового сектора.

Отчет «Финтех в Украине» создано совместными усилиями USAID проекта «Трансформация финансового сектора» и инновационного парка UNIT.City.

Ознакомиться с полными результатами исследования и загрузить карту рынка можно по ссылке.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее были названы 50 лучших финтех-компаний по версии Forbes. В рейтинг авторитетного издания вошли девять блокчейн-компаний.

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