Лондонский UberX вскоре полностью перейдет на электромобили

Компания предложит водителям компенсации за переход на гибридные и электрические авто

Uber планирует электрифицировать весь свой лондонский автопарк к 2025 году. Компания хочет, чтоб все автомобили в uberX были либо полностью электрическими, либо гибридными к 2019 году. Это весьма амбициозная цель, особенно учитывая, что Uber не может просто заменить свой автопарк, так как автомобили ему не принадлежат. Вместо этого компания должна стимулировать переход на электрокары среди водителей.

Uber стремится соответствовать грядущему регулированию в Лондоне. Город к 2020 году обяжет все сервисы такси перейти на автомобили с нулевым уровнем выбросов. Более того, к 2050 году Лондон намерен полностью освободиться от выбросов CO2.

Отчасти, стимулом для водителей станет сама возможность работать в Лондоне после того, как вступят в действие новые правила. Но Uber также анонсировал, что предложит дополнительное финансирование до 5 тыс фунтов (около $6,6 тыс) для тех водителей, кто захочет перейти на гибридный или электрический автомобиль. Компания также начислит до 1,5 тыс фунтов ($1,9 тыс) на Uber-счета лондонцев, которые откажутся от своих старых дизельных автомобилей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что азиатский конкурент Uber расширяет свою платформу цифровых платежей. Через платформу GrabPay теперь можно оплачивать не только поездки.

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По материалам techcrunch.com