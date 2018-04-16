Mastercard нашел еще одно применение технологии блокчейн

Mastercard будет использовать блокчейн для предотвращения фабрикации идентификационных данных

Платежный гигант Mastercard подал патентную заявку на новое решение, в котором блокчейн рассматривается как способ защиты идентификационных данных.

В заявке, опубликованной Управлением по патентам и товарным знакам США (USPTO), Mastercard описывает систему, в которой полу-приватный или приватный блокчейн будет использоваться для получения и хранения данных идентификации, включая «имя, адрес, идентификационный номер налогоплательщика» и другие данные.

В заявлении компании говорится, что технология поможет предотвратить использование поддельных идентификационных данных в ее системах.

Mastercard



В отличие от публичного блокчейна, предлагаемая Mastercard сеть позволит лишь определенным нодам вносить данные. Эти уполномоченные ноды обеспечат «предотвращение добавления данных, которые могут скомпрометировать точность уже внесенной информации».

Проще говоря, одобренные Mastercard узлы являются единственными, которые могут обновлять идентификационную информацию в системе. Согласно Mastercard, предлагаемая система могла бы заменить другие способы доказательства личности, которые могут быть подвержены фабрикации и неточностям.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мультивалютную карту переведут на блокчейн. Блокчейн-компания Billon наладила сотрудничество с Igoria Trade в системе мультивалютных платежей.

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По материалам coindesk.com