Мультивалютную карту переведут на блокчейн

Блокчейн-компания Billon наладила сотрудничество с Igoria Trade в системе мультивалютных платежей

Финтех компания Billon, которая адаптировала технологию блокчейн для разработки бизнес-решений с использованием традиционных денег, объявила о стратегическом партнерстве с польской компанией Igoria Trade. Этой фирме принадлежит разработка мультивалютной карты, которая позволяет совершать платежи в 150 валютах с низкими затратами на транзакции.

Теперь клиенты Billon смогут использовать услугу быстрой обработки платежей с использованием мультивалютной карты от Igoria Trade. Карты, выпущенные компанией Igoria, будут храниться в электронной форме на блокчейн-платформе Billon. Это позволит осуществлять платежи во всех традиционных и онлайн-магазинах. Все транзакции по этой карте будут проходить на блокчейне Billon с использованием электронных денег.

Анджей Хорощак

основатель Billon

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что 2018 станет годом носимых платежных устройств. Эксперты прогнозируют, что 62% носимых устройств к 2020 году будут иметь функцию оплаты, а уже текущий год станет прорывным в популярности гаджетов в качестве платежных инструментов.

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По материалам: finextra.com.