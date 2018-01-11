Представлена мультикарта, которая будет работать по всему миру

Гаджет был представлен в рамках конферении CES-2018

Компания Dynamics совместно с международными платежными системами Visa, Mastercard и JCB, а также глобальными телекоммуникационными компаниями, представила универсальную карту-кошелек. На новый «пластик» можно загрузить сразу несколько платежных карт — с магнитной лентой, чипом и бесконтактной системой оплаты. И выбирать одну из них непосредственно перед оплатой в магазине.

На лицевой стороне карты расположен небольшой дисплей. Его используют для просмотра информации по карточному счету, различных уведомлений и купонов.

Кроме того в Wallet Card встроен мобильный чип и мини-антенна. Это позволяет передавать данные между картой клиента и его банком вне зависимости от того, где он находится.

Теоретически выпускать такую карту может любой банк — ее выпуск и активация происходит мгновенно. Пользователи, которые хотят знать, когда карта будет доступна, должны зарегистрироваться на сайте http://www.getwalletcard.com/. Также разработчики отмечают безопасность устройства — банк может быстро удалить скомпрометированный номер карточного счета и заменить его новым номером учетной записи.

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СПРАВКА PAYPSACE MAGAZINE

Ранее нсколько компаний уже презентовали подобные решения. Так, в 2015 году стартап Coin представил «пластик», который предоставляет пользователю доступ к восьми разным платежным картам. А в 2016 производитель электроники LG показал похожий гаджет для кредиток.

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