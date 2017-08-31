POS-терминалы не нужны: принимать платежи можно со смартфона

Платежная система Mastercard готовится к тестированию нового способа приема платежей

В рамках пилотного проекта польские торговцы смогут принимать платежи у покупателей с помощью смартфона и специального мобильного приложения. Никаких дополнительных устройств не потребуется.

Начиная с осени к проекту подключится около сотни небольших магазинов по всей территории страны. Все они смогут принимать платежи бесконтактно – одним касанием карты или платежного гаджета к своему смартфону. Максимальная сумма такого платежа – 50 злотых (около 350 грн). При этом, вводить PIN-код не нужно.

Mastercard реализует эту инициативу совместно с Elavon, Mobeewave и Polskie ePłatności, отмечая, что безопасности уделается особое внимание в этом проекте.

В Польше хорошо развита индустрия приема бесконтактных платежей. Однако согласно данным исследования, проведенного по заказу Польского фонда развития безналичных платежей, 36% продавцов, которые отказываются принимать бесконтакт, связывают свое решение с высокими расходами. Возможность принимать платежи со смартфона устранит это препятствие.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что использовать смартфон вместо POS-терминала пытались в Лондоне. Прием платежей с мобильного телефона был организован с помощью специального программного обеспечения и бесконтактного NFC-модуля.

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