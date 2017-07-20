Mastercard расширит программы на основе QR-кодов

Новое решение от Mastercard позволит пользователям показывать QR-код на смартфоне, а продавцам — сканировать его

К новым наработкам Mastercard сподвигли усилия по популяризации технологии QR в Африке, Индии, Таиланде и на Ближнем Востоке, а также совместная с мировыми лидерами отрасли разработка QR-стандартов. В компании анонсировали новое решение, которое позволит пользователям показывать QR-код на смартфоне, а продавцам — сканировать его.

Сервис Masterpass QR, запущенный в 2016 году, позволяет оффлайн-покупателям оплачивать покупки с помощью мобильных телефонов, а не пластиковой карты. Для этого нужно лишь отсканировать QR-код в торговой точке, либо ввести текстовый код, если в телефоне нет камеры.

Новое решение переложит ответственность за сканирование с покупателя на продавца. После сканирования QR-кода онлайн-платеж будет обрабатываться через сеть Mastercard с использованием технологии M/Chip и защищенной инфраструктуры EMV.

EMV (Europay, Mastercard, Visa) — это глобальный стандарт для операций по банковским картам с чипом. Новый стандарт EMV для QR-кодов направлен на то, чтобы согласовать генерацию и обработку QR-кода. EMVCo настаивает на его принятии в глобальном масштабе.

Возможность повсеместно оплачивать покупки через QR-код станет существенным толчком к продвижению мобильных платежей. QR-технология делает скорость и безопасность высокопроизводительных POS-систем доступной для широкого круга предприятий и пользователей.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Mastercard приобрела компанию, которая занимается искусственным интеллектом. Финансовые аспекты сделки не разглашаются.

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По материалам newsroom.mastercard.com