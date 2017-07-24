Mastercard удалось избежать штрафа в размере $18 млрд

Mastercard обвинили в завышении комиссии эмитента для 45 млн потребителей на протяжении 16 лет

Британский суд не допустил к судебному разбирательству коллективный иск против Mastercard на сумму $18 млрд. Иск был основан на том, что Mastercard якобы завышал комиссию эмитента для более, чем 45 млн британцев на протяжении 16 лет.

В Mastercard поприветствовали решение суда и назвали иск «полностью несоответствующим».

Иск основывался на комиссии эмитента — комиссии, которую эмитенты кредитных и дебетовых карт, такие как Mastercard, взимают с банков мерчантов, и которая покрывает расходы на операционные услуги, безопасность и внедрение инноваций.

В иске утверждалось, что эти комиссии вылились в слишком большие расходы для ритейлеров и способствовали повышению цен на товары и услуги для всех британцев в течение 16 лет, включая потребителей, которые расплачивались наличными, а не только картами Mastercard.

Если бы иск все-таки был допущен к дальнейшему разбирательству, он стал бы самым масштабный и запутанным в правовой истории Великобритании.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Mastercard расширит программы на основе QR-кодов. В компании анонсировали новое решение, которое позволит пользователям показывать QR-код на смартфоне, а продавцам — сканировать его.

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По материалам reuters.com