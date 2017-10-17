Mastercard закрывает доступ к некоторым криптовалютным картам

Держателям криптовалютных карт все оставшиеся средства рекомендуется либо потратить, либо вывести через эмитента карты

Держатели криптовалютных карт Mastercard, которые находятся за пределами Европейской экономической зоны (European Economic Area, EEA), больше не смогут пользоваться данным продуктом платежной системы.

Так, согласно сообщениям СМИ, криптовалютные карты Mastercard вне Европейской экономической зоны будут автоматически заблокированы в течение 90 дней. К этому времени держателям карт все оставшиеся средства рекомендуется либо потратить, либо вывести через эмитента карты.

Держатели карт в пределах Европейской экономической зоны и дальше смогут пользоваться своими картами и вне EEA.

Закрытие доступа к криптовалютным картам повлечет за собой ряд последствий: влияние на финансовый сектор и криптовалютные стартапы и, как результат, массовый переход на криптовалютные кошельки.

Напомним, несколько месяцев назад аналогичное заявление о блокировании криптовалютных карт сделала Visa.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в России будут выпускать собственную криптовалюту. Государственную криптовалюту будут выпускать, контролировать и поддерживать власти Российской Федерации.

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По материалам altcointoday.com