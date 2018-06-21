Microsoft всерьез заинтересовался искусcтвенным интеллектом

Технологический гигант собирается приобрести ИИ-стартап

Все крупные технологические компании сходятся в одном — технологии искусственного интеллекта и машинного обучения станут основой развития их бизнеса в будущем. К примеру, Microsoft собирается приобрести Bonsai — небольшой американский ИИ-стартап. Более того, компания рассчитывает, что он станет центральным элементом ее ИИ-экосистемы в будущем.

Стартап специализируется на так называемом обучении с подкреплением — вроде метода проб и ошибок в обучении систем в рамках моделирования. Этот подход может использоваться для обучения автономных систем выполнению конкретных задач. Microsoft надеется, что сделка поспособствует продвижению ее исследований в этой сфере с использованием собственной облачной платформы Azure.

Гердип Полл

корпоративный вице-президент Microsoft

Microsoft — одна из ряда крупных компаний, поддержавших четырехлетний стартап. В прошлом году она совместно с ABB, Samsung и Siemens помогла стартапу собрать $7,6 млн, в результате чего общее привлеченное им финансирование достигло $13,6 млн.

CПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Microsoft купит сервис для программистов GitHub. Корпорация Microsoft договорилась о покупке популярного веб-сервиса для хостинга IT-проектов и их дальнейшей разработки GitHub.

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По материалам techcrunch.com