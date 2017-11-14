Миллионы пользователей загрузили из Google Play приложения с трояном

Dr.Web обнаружил в Google Play приложения с трояном, которые в общей сложности загрузили более чем 11,7 млн пользователей

Вирусные аналитики компании Dr.Web обнаружили в каталоге Google Play несколько приложений, в которые был встроен троян Android.RemoteCode.106.origin.

Эта вредоносная программа незаметно открывает веб-сайты, переходит по расположенным на них рекламным ссылкам и баннерам, а также накручивает посещаемость интернет-ресурсов. Кроме того, она может использоваться для проведения фишинг-атак и кражи конфиденциальной информации.

Специалисты Dr.Web выявили данный вирус в 9 программах, которые в общей сложности загрузили от 2 370 000 до более чем 11 700 000 пользователей.Троян был найден в следующих приложениях:

Sweet Bakery Match 3 – Swap and Connect 3 Cakes версии 3.0;

Bible Trivia версии 1.8;

Bible Trivia – FREE версии 2.4;

Fast Cleaner light версии 1.0;

Make Money 1.9;

Band Game: Piano, Guitar, Drum версии 1.47;

Cartoon Racoon Match 3 — Robbery Gem Puzzle 2017 версии 1.0.2;

Easy Backup & Restore версии 4.9.15;

Learn to Sing версии 1.2.

Аналитики Dr.Web проинформировали компанию Google о наличии трояна в приложениях. Часть из них уже была обновлена, и вирус в них удален. Тем не менее, оставшиеся программы по-прежнему содержат вредоносный компонент и все еще представляют опасность.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Украина стала частью масштабной международной кибератаки. Ботнет атаковал более 4,5 млн зараженных устройств в 200 странах.

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По материалам plusworld.ru