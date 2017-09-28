Мошенники нашли новый способ взломать интернет-банкинг Приват24

Для незаконного доступа к Приват24 мошенники используют SIM-карты

Мошенники нашли новый способ подобрать пароль к онлайн-банкингу жертвы — с помощью ее SIM-карты. В Межбанковской ассоциации ЕМА рассказали о том, как работает эта схема и как защитить свои средства от мошенников.

Как мошенники получают доступ к SIM-карте?

Способ 1:

Мошенник выдает себя за покупателя товара и несколько раз звонит жертве с разных номеров. После этого мошенник связывается с оператором мобильной связи от имени жертвы и блокирует ее карту. А спустя некоторое время выдав себя за владельца карты разблокирует ее и запрашивает дубликат, используя информацию о трех последних разговорах жертвы.

После этого злоумышленник может зайти в Интернет-банкинг владельца SIM-карты, сменив пароль входа (благодаря услуге «Вы забыли пароль?»), и перевести все деньги жертвы на свой счет.

Способ 2:

Мошенник совершает множество звонков ночью, когда жертва, скорее всего, не станет разбираться, кто ей звонит. Затем блокирует карту и повторяет процедуру, описанную в предыдущем пункте.

Эти схемы похожи и используются достаточно часто. Однако теперь у злоумышленников появился новый циничный ход. Они перезванивают своей жертве от имени сотрудников безопасности банка и сообщают, что мошенничество раскрыто и деньги будут возвращены на карту. Для получения средств следует «проверить работу карты» – совершив на нее денежный перевод.

Как не стать жертвой мошенников?

Если вам звонит (или просит перезвонить) незнакомый человек с разных номеров – это уже должно насторожить. Не важно, кем представился звонящий. Как только он просит связаться с ним по второму, третьему номеру – есть риск мошенничества!

Старайтесь указывать в Интернет-объявлениях номер телефона, к которому не привязан ваш банкинг.

Если вы обнаружили, что заблокирована сим-карта с вашим «финансовым номером» (тем, к которому подвязаны все операции с картой) – тут же, не медля, звоните в банк и блокируйте вашу банковскую карту.

Не верьте, что банковские сотрудники могут попросить вас перевести деньги на вашу карту. Это не банковские сотрудники, а мошенники! Настоящие работники банка никогда не предложат вам подобное.

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