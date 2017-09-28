Мошенники украли у украинцев полмиллиона гривен за неполных два месяца

Мошеннические операции были зафиксированы по картам 67 украинских банков

В период с 1 августа по 26 сентября платежные сервисы зафиксировали 12 416 подозрительных и мошеннических операций пополнения мобильных телефонов и переводов с карты на карту.

Об этом сообщает Украинская межбанковская ассоциация членов платежных систем ЕМА, ссылаясь на данные защищенной системы Exchange-Online.

Мошеннических операций было совершено на общую сумму 3 409 000 грн, если считать потери в гривневом эквиваленте, как это происходит на Exchange-Online.

Мошеннические операции затронули 7 390 банковских карт 135 банков из 53 стран. Из них 67 банков — украинские. Мошенники пытались вывести средства на 975 мобильных номеров. Большинство операций — пополнение мобильных телефонов.

ТОП-5 стран, по картам которых производились попытки мошеннических операций. Все эти операции удалось распознать, как потенциально опасные:

Многие мошеннические операции оказываются «успешными»: злоумышленникам удается завладеть средствами своих жертв. За указанный период по картам украинцев было совершено 1928 операций на сумму 238 955 гривен.

Количество операций по картам украинских банков: всего — 10 085; «успешных» — 1 928 операций на сумму 238 955 гривен.

ТОП-5 стран, по картам которых прошли «успешные» операции:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Швейцарии ликвидировали мошенническую криптовалютную схему. Регулятор Швейцарии ликвидировал три компании, которые стояли за мошенническим криптовалютным проектом.

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