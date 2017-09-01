Мошенники активизировались: количество взломанных платежных карт растет

Количество взломанных платежных карт в банкоматах США выросло на 39%

Согласно результатам исследования компании-разработчика программного обеспечения FICO, за первую половину 2017 года количество взломанных платежных карт в банкоматах США выросло на 39% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года.

В FICO также сообщили о росте взломанных платежных карт через POS-устройства в США в первой половине 2017 года на 21% по сравнению с первой половиной прошлого года.

Ранее в FICO сообщили о росте на 30% взломанных устройств в 2016 году по сравнению с 2015 годом. Также, за этот период был зафиксирован рост количества взломанных платежных карт на рекордные 70%.

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Ранее сообщалось о том, что в Украине разоблачили криптовалютных мошенников. Генпрокуратура и Нацполиция разоблачили незаконную схему по завладению деньгами физлиц.

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По материалам thepaypers.com