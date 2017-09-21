В Швейцарии ликвидировали мошенническую криптовалютную схему

Регулятор Швейцарии ликвидировал три компании, которые стояли за мошенническим криптовалютным проектом

Управление по надзору за финансовыми рынками Швейцарии (Financial Market Supervisory Authority, FINMA) сообщило о ликвидации Quid Pro Quo Association, Digital Trading AG и Marcelco Group AG, деятельность которых была связана с торговлей и обменом криптовалюты E-Coin. Компании работали без соответствующей лицензии от FINMA и предоставляли потенциальным инвесторам доступ к онлайн-площадке по торговле и обмену криптовалютой E-Coin.

В FINMA сообщили, что, в отличие от других криптовалют, E-Coin не функционирует децентрализованно, а вместо этого находится под полным контролем тех, кто ее продает.

Выяснилось, что данные о криптовалюте хранились не в распределенной сети блокчейн, а на серверах QUID PRO QUO. В результате своей деятельности компаниям удалось заполучить $4,2 млн от нескольких сотен клиентов.

В FINMA сравнивают деятельность этих компаний с открытием банковских депозитов, которое является незаконным, если финучреждение не имеет соответствующей лицензии.

Более того, E-Coin – это не единственный проект, за деятельностью которого наблюдает регулятор. FINMA уже предупредила Suisse Finance GmbH, Euro Solution GmbH и Animax United LP о рисках, связанных с работой с поддельными криптовалютами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в Австралии отменят двойное налогообложение криптовалют. Сейчас австралийцы платят налог как при покупке криптовалюты, так и при оплате товара или услуги криптовалютой.

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По материалам coindesk.com