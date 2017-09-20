Запреты и регулирование: что происходит на криптовалютном рынке Китая

Крупнейшие криптобиржи Китая либо закрываются, либо уходят с рынка страны

Глобальный рынок криптовалют находится в подвешенном состоянии из-за регулирования китайского правительства. Так, старейшая криптобиржа мира BTCC первой объявила о прекращении торгов в Китае. Основной причиной этого руководство биржи назвало регулирование китайского центрального банка. Первоначально сообщалось, что запрещено будет только проведение ICO.

Вслед за BTCC о прекращении торгов к концу этого месяца объявили также ViaBTC и Yunbi. Huobi и OKCoin, еще две крупные биржи, объявили, что они тоже будут закрыты, хотя и не раньше октября. BitKan, крупный внебиржевой торговый сервис, также заявил о сворачивании торгов.

Хотя упомянутое регулирование изначально не касалось криптовалют, руководители бирж решили свернуть деятельность в стране после личных встреч с должностными лицами центробанка.

Анонимные источники также сообщают, что центральный банк подготовил ряд законопроектов, которые могут запретить торговлю криптовалютой вообще. Официальных подтверждений или опровержений этой информации на данный момент нет.

Официально сам биткоин в стране не запрещен — по крайней мере, пока. Владение, использование и, что самое важное, майнинг криптовалюты технически не подпадает под опубликованное регулирование.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что назван крупнейший в мире рынок Bitcoin, и это больше не Китай. Трейдеры активно покидают Bitcoin рынок Китая после закрытия бирж.

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По материалам bitcoinmagazine.com