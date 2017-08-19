Московская биржа прекратит торги парой гривна-рубль

Решение было принято ввиду отсутствия интереса к «данному инструменту»

С понедельника, 21 августа, Московская биржа останавливает торги валютной парой гривна-рубль.

Об этом сообщают в пресс-службе биржи.

Причиной такого решения биржи стало отсутствие интереса участников торгов к «данному инструменту», уточнили в пресс-службе.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что китайский кошелек AliPay начинает работать в России. Китайским туристам позволят расплачиваться в России «домашним» кошельком.

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По материалам zn.ua