Суммарный глобальный долг достиг исторического максимума и может привести к финансовой катастрофе

Согласно сообщениям Международного валютного фонда, глобальный долг достиг отметки в $164 трлн. Это означает, что вполне реален сценарий развития событий, при котором страны не смогут погасить долги из-за строгих условий финансирования. А это, в свою очередь, может привести к катастрофической рецессии.

По итогам полугодового мониторинга МВФ заявил, что глобальный государственный долг взлетел до 225% мирового ВВП в 2016 году (более поздние показатели на данный момент отсутствуют).

Эти цифры наглядно демонстрируют продолжающуюся борьбу мировой экономики с последствиями финансового кризиса 2008 года.

Более того, эти цифры также показывают, что настолько высокий уровень задолженности препятствует экономическому росту стран-должников.

Билл Гейтс недавно заявлял, что глобальная рецессия неизбежна. Он не прогнозировал точных дат и сроков, но акцентировал внимание на неизбежности спада производства и замедления темпов экономического роста.

Согласно Newsbtc, некоторые эксперты считают, что ответом на приближающуюся финансовую катастрофу может стать биткоин. На данный момент отсутствует более подробная информация и эксперты воздерживаются от каких либо детальных объяснений и прогнозов, но общая концепция заключается именно в использовании криптовалюты и технологии blockchain.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что крупные инвесторы прогнозируют рост биткоина. Несмотря на затяжное падение криптовалютного рынка и глубокую просадку биткоина и подавляющего большинства альткоинов, руководители ряда криптовалютных инвестиционных фондов убеждены в позитивном развитии событий на рынке.

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По материалам newsbtc.com