На африканский рынок мобильных финуслуг выходит еще один игрок

Свою мобильную платформу в Африке представил крупный финансовый конгломерат

Крупнейший французский финансовый конгломерат Société Générale анонсировал запуск сервиса мобильных финансовых услуг в Африке. В ближайшие три года конгломерат рассчитывает достичь 1 млн счетов.

Сервис под названием Yup предназначен для предоставления пользователям полного спектра транзакционных и финансовых услуг без необходимости в традиционном банковском счете. Таким образом, у платформы M-Pesa появился конкурент.

Получить доступ к Yup пользователи могут через расширенную сеть дистрибьюторов с адаптированными терминалами и с помощью приложений для мобильного банкинга от Société Générale.

Клиенты Yup могут снимать, вкладывать, перечислять деньги и осуществлять платежи в магазинах. Сервис также оцифровывает корпоративные платежные потоки. Société Générale сообщает, что вскоре будут добавлены и другие финуслуги, такие как выплата жалованья, кредиты, сберегательные продукты и международные переводы.

Конгломерат Société Générale уже запустил Yup в Кот-д’Ивуаре и в Сенегале. В этих странах уже насчитывается 30 тыс пользователей сервиса и около 600 агентов. Компания планирует также запустить Yup в Гане и Камеруне к концу года, а в 2018 году — в Буркина-Фасо, Гвинее и Того в 2018 году.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung Pay анонсировал запуск в Африке. Запуск платежного сервиса в одной из стран Африки запланирован до конца года.

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По материалам thepaypers.com