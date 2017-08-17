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На активы госбанков приходится более половины банковской системы Украины

17.08.2017 17:29

Доля активов госбанков за первое полугодие выросла на 4,2 п.п.

Госбанки Украины

На активы госбанков приходится более половины банковской системы Украины. Фото: helioesfera.com

В первой половине 2017 года доля активов государственных банков в совокупном объеме активов банковской системы выросла на 4,2 п.п. и достигла 55,6%.

Об этом сообщают в Национальном банке Украины.

За аналогичный период доля активов банков с иностранным капиталом сократилась на 3,2 п.п. и сейчас составляет 31,7%.

За первое полугодие текущего года доля депозитов физических лиц в государственных банках выросла на 2,8 п.п. – до 62,3%. Депозиты физлиц в банках с иностранным капиталом сократилась на 1,6 п.п. – до 24,8%.

Фото: bank.gov.ua

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что названы самые небезопасные банки Украины. В некоторых банках, чтобы узнать баланс карты, достаточно всего лишь позвонить в банк с любого номера, назвать номер карты и дату рождения ее владельца.

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Рубрики: БанкиНовостиУкраина
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