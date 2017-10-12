На eCom21 съедутся профессионалы онлайн-бизнеса со всего мира

Международная конференция «eCom21», которая 16-17 ноября пройдет в Риге, соберет несколько сотен профессионалов онлайн-индустрии со всего мира

Заявки для участия в форуме уже подали предприниматели как из соседних стран – Эстонии, России, Беларуси, так и из других регионов. На «eCom21» в этом году ждут также участников из Нидерландов, США, Великобритании, Японии, Мальты, Украины, Азербайджана, Казахстана, Узбекистана и еще целого ряда государств.

Одна из особенностей eCom21 в том, что около трети участников посещают конференцию из года в год, а некоторые предприниматели являются постоянными гостями форума уже на протяжении шести лет – с самых его истоков.

Примечательно, что в этом году регистрация на участие в конференции идет более высокими темпами, чем раньше. «Число поданных заявок на прошлой неделе практически вдвое превысило соответствующий показатель прошлого года. Это, с одной стороны говорит о том, что часть предпринимателей уже заблаговременно включили eCom21 в свой календарь. С другой стороны, мы видим тенденцию к росту числа гостей, и сейчас все говорит о том, что нынешняя конференция по числу участников превзойдет предыдущие», – прогнозирует Илья Шевченко.

В качестве спикеров на eCom21 выступят эксперты с мировым именем, акулы бизнеса, топ-менеджеры популярных сервисов. А также – основатели средних и даже небольших по глобальным меркам проектов, сумевшие тем не менее благодаря своим знаниям, таланту и технологиям выстроить успешный бизнес, внедрить прогрессивные решения, инновации и обойти многих конкурентов. Все они поделятся с гостями форума опытом, расскажут о проблемах, которые сумели решить, ответят на вопросы и обсудят актуальные тренды индустрии.

Центральная тема форума сформулирована как «E-Commerce HD²: Homo Digitalis in High Definition». Участники будут дискутировать о том, как понимание потребностей и желаний конкретного человека помогает выстраивать и продвигать бизнес. А также – какие технологии для реализации такой стратегии лучше применить.

Rietumu eCom21 – крупнейшая в Балтии международная конференция, посвященная электронной коммерции. Ее посещают сотни участников из Балтии, Центральной, Восточной и Западной Европы, стран СНГ, Азии и других регионов мира. Каждый год для участия в форуме приглашаются руководители всемирно известных компаний, эксперты в сфере э-коммерции и акулы бизнеса. Конференция проходит под патронажем ведущего частного банка Латвии Rietumu.

Главный партнер конференции – международная процессинговая компания DECTA. Компания предоставляет высокотехнологичный сервис для осуществления интернет-эквайринга, процессинга, эмиссии платежных карт. Работает с банками, платежными сервис-провайдерами и корпоративными клиентами по всему миру.

Подробнее узнать о программе eCom21 и зарегистрироваться для участия в конференции можно на сайте ecom21.com.

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