Курс гривны должен быть в три раза ниже — The Economist

Между ценой Биг-Мака в стране и курсом нацвалюты к доллару давно нашли связь

«Индекс Биг-Мака» — это признанный во всем мире стандарт, который позволяет оценить, на правильном ли уровне находится курс той или иной валюты мира.

В этом месяце украинцы могут купить Биг-Мак за $1,64. Согласно индексу, такая цена означает, что гривна по отношению к доллару недооценена на 69%. Для сравнения, американский доллар занимает наилучшую позицию в этом рейтинге — в этой стране Биг-Мак стоит $5,28.

На основании этих цифр в The Economist подсчитали, что настоящий курс гривны должен быть около 8,9 грн\дол — такой курс украинцы в последний раз видели в 2013 году.

Таким образом, украинская гривна стала наиболее недооцененной валютой мира, обойдя в этом рейтинге такие страны, как Мексика, Шри-Ланка, Россия. Показательно, что все ТОП-10 валют, которые высоко оцениваются по «индексу Биг-Мака», ходят в высокоразвитых странах — Швейцарии, Норвегии, Швеции и так далее.

Несмотря на то, что название индекса шуточное, эта методика включена во многие учебники по экономике и серьезно воспринимается многими экономистами.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Недавно курс гривны снова снизился — это связано с уменьшением экспортной выручки и необходимостью осуществления внешних выплат. Такие причины обесценивания национальной валюты указал премьер-министр Владимир Гройсман.

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