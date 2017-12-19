Нацбанк намерен сократить бумажный документооборот

Регулятор предлагает упорядочить осуществление операций с документарными аккредитивами

Национальный банк Украины в рамках совместного с Независимой ассоциации банков Украины проекта «Paperless» предлагает сократить бумажный документооборот на всех этапах осуществления банками и их клиентами операций с документарными аккредитивами.

Соответствующее предложение содержится в проекте постановления правления «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты НБУ», текст которого обнародован на сайте центробанка.

Проект, в частности, предлагает консолидировать в одном нормативно-правовом акте порядок осуществления банками операций по документарным аккредитивам в национальной и иностранной валютах. Кроме того, предусмотрена адаптация порядка осуществления банками таких операций к современной международной практике.

Проект также предусматривает сокращение количества бумажных документов, используемых при оформлении банками и их клиентами операций с документарными аккредитивами, использование электронных документов на всех этапах осуществления таких операций, а также уменьшение количества формальных и процедурных инструкций в порядке работы с документарными аккредитивами в банках Украины для свободного управления эффективностью процессов в рамках общих принципов регулирования банковского бизнеса.

Как отмечает НБУ, в проекте учтены предложения банков, НАБУ и ассоциации «Украинский национальный комитет Международной торговой палаты».

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее стало известно, что угрожает финансовой стабильности в 2018. Нацбанк опубликовал отчет о финансовой стабильности, где указаны системные риски на 2018 год.

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По материалам ubr.ua