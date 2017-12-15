Нацбанк повысил учетную ставку

С сегодняшнего дня учетная ставка повышена до 14,5% годовых

Правление Национального банка Украины приняло решение повысить учетную ставку до 14,5% годовых с 15 декабря 2017 года. Как отметили в НБУ, учитывая усиление инфляционных рисков, ужесточение монетарной политики необходимо для снижения инфляции до целевого уровня в среднесрочной перспективе.

Правление нацбанка убеждено, что достижение ценовой стабильности — необходимая предпосылка устойчивого экономического роста. В частности, стойкое улучшение инфляционных ожиданий выступает основным фактором снижения ставок банков по кредитам в среднесрочной перспективе.

В случае дальнейшего усиления фундаментальных инфляционных рисков Национальный банк может продолжить повышение учетной ставки, чтобы привести инфляцию к целевой траектории. Следующее решение по учетной ставке в января 2018 года будет приниматься с учетом новых макроэкономических прогнозов, в частности по инфляции.

Повышение учетной ставки до 14,5% утверждено Решением Правления Национального банка Украины от 14 декабря 2017 № 793-рш «О размере учетной ставки».

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Ранее сообщалось о том, что Нацбанк упростил порядок ввоза иностранной валюты в Украину. Для ввоза определенной суммы наличных в страну больше не потребуются подтверждающие документы.

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