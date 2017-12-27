НБУ выдвинул новые требования к обменникам

Нацбанк радикально пересмотрел правила выдачи валютных лицензий небанковским обменникам

Национальный банк Украины утвердил новую редакцию Положения о порядке предоставления небанковским финансовым учреждениям (НФУ) и национальному оператору почтовой связи генеральных лицензий на осуществление валютных операций.

Ряд требований к обменникам были ужесточены, другие — наоборот, упрощены.

Правила получения валютной лицензии: упрощенные нормы

минимальный размер собственного капитала нефинансового учреждения для обмена валют снижен вдвое — до 10 млн грн (за каждые 50 подразделений)

срок работы в национальной валюте перед получением валютной лицензии уменьшен с 3 до 1 года.

Правила получения лицензии на обмен валют: усложнение правил

более жесткие требования к финансовому состоянию, деловой репутации руководителей и владельцам существенного участия в НФУ

Чтобы иметь право осуществлять валютные операции, небанковские финансовые учреждения должны будут соответствовать требованиям об отсутствии циклической структуры собственности.

Чтобы иметь право осуществлять валютные операции, небанковские финансовые учреждения должны будут соответствовать требованиям об отсутствии циклической структуры собственности. регулятор теперь сможет приостановить или продлить сроки рассмотрения документов на получение генеральной лицензии. А в случае совершения НФУ определенного количества существенных нарушений или в случае недопущения уполномоченных работников НБУ к проведению проверки структурного подразделения НФУ, регулятор вообще сможет отозвать генеральную лицензию.

Небанковским финансовым учреждениям необходимо в течение 2 месяцев подать в НБУ анкету с информацией о финансовом состоянии и финансовых обязательствах НФУ, деловой репутации его руководителей и владельцев, отношениях с другими лицами. И в течение 6 месяцев обеспечить приведение своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Указанные изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 21 декабря 2017 № 137 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» и вступают в силу со дня, следующего за днем ​​его официального опубликования.

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