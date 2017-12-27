НБУ выдвинул новые требования к обменникам

Нацбанк радикально пересмотрел правила выдачи валютных лицензий небанковским обменникам
Национальный банк Украины утвердил новую редакцию Положения о порядке предоставления небанковским финансовым учреждениям (НФУ) и национальному оператору почтовой связи генеральных лицензий на осуществление валютных операций.
Ряд требований к обменникам были ужесточены, другие — наоборот, упрощены.
Правила получения валютной лицензии: упрощенные нормы
- минимальный размер собственного капитала нефинансового учреждения для обмена валют снижен вдвое — до 10 млн грн (за каждые 50 подразделений)
- срок работы в национальной валюте перед получением валютной лицензии уменьшен с 3 до 1 года.
Правила получения лицензии на обмен валют: усложнение правил
- более жесткие требования к финансовому состоянию, деловой репутации руководителей и владельцам существенного участия в НФУ
Чтобы иметь право осуществлять валютные операции, небанковские финансовые учреждения должны будут соответствовать требованиям об отсутствии циклической структуры собственности.
- регулятор теперь сможет приостановить или продлить сроки рассмотрения документов на получение генеральной лицензии. А в случае совершения НФУ определенного количества существенных нарушений или в случае недопущения уполномоченных работников НБУ к проведению проверки структурного подразделения НФУ, регулятор вообще сможет отозвать генеральную лицензию.
Небанковским финансовым учреждениям необходимо в течение 2 месяцев подать в НБУ анкету с информацией о финансовом состоянии и финансовых обязательствах НФУ, деловой репутации его руководителей и владельцев, отношениях с другими лицами. И в течение 6 месяцев обеспечить приведение своей деятельности в соответствие с новыми требованиями.
СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE
Указанные изменения утверждены постановлением Правления НБУ от 21 декабря 2017 № 137 «О внесении изменений в некоторые нормативно-правовые акты Национального банка Украины» и вступают в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования.
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