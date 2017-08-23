Нацбанк снял ограничения на выдачу валюты вкладчикам

Национальный банк отменяет последние ограничения на выдачу средств с банковских счетов

Физические лица смогут получать наличные в иностранной валюте или банковских металлах с текущих и депозитных счетов через кассы и банкоматы без ограничений по сумме.

Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка Украины.

До этого, начиная с сентября прошлого года действовал лимит, согласно которому один клиент в сутки мог получить не более 250 тыс грн в эквиваленте.

Кроме того, Нацбанк либерализует подход к сберегательным (депозитным) сертификатам на предъявителя. Снят запрет на их выпуск, который действовал до сих пор, и отменяется требование погашать их только путем перечисления средств на счет владельца сертификата или его предъявителя. В дополнение, для депозитных сертификатов в иностранной валюте убирается требование к минимальному срока размещения, который должен составлять не менее шести месяцев.

В то же время, НБУ добавил в перечень исключений из запрета на досрочное погашение кредитов и займов перед иностранными кредиторам случаи, когда в состав акционеров нерезидента-кредитора, в котором осуществляется досрочное погашение, входит иностранное государство или в иностранной банк. Эта иностранная держава должна принадлежать к странам, имеющим официальную рейтинговую оценку не ниже категории А, подтвержденный в бюллетене одной из ведущих мировых рейтинговых компаний (Fitch Ratings, Standard&poor’s, Moody’s).

Для банков регулятор упростил расчет ежедневного лимита покупки валюты в собственную позицию в разрезе операций на условиях тод, спот и форвард. Нововведение направлено на стимулирование форвардных операций и дальнейшее развитие инструментов хеджирования валютных рисков.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинские банки сократили убыток в десятки раз. За первое полугодие 2017 года убыток платежеспособных банков Украины составил 223 млн грн, что в 41,5 раза меньше, чем за соответствующий период прошлого года.

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