Назначен новый Глава НБУ

Главой НБУ назначили бывшего исполняющего обязанности в этой должности

Сегодня, 15 марта, Верховная Рада Украины назначила новым председателем Национального банка Украины Якова Смолия. За соответствующее Постановление Верховной Рады Украины №7501 сегодня проголосовало 247 народных депутатов.

Яков Смолий стал десятым Председателем Национального банка в истории независимой Украины. После официального назначения, чиновник обещает придерживаться выбранного ранее курса реформ. Об этом он сообщил в своей речи, которую произнес в сессионном зале.

Три цели нового Главы НБУ:

1. Сохранение ценовой и финансовой стабильности

2. Содействие экономическому росту

3. Интеграция украинской финансовой системы с европейской

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

С 11 мая 2017 года Яков Смолий был исполняющим обязанности Главы НБУ. Он вступил на эту должность после ухода с поста Валерии Гонтаревой. Сегодня Верховная Рада Украины уволила Валерию Гонтареву с должности Председателя Национального банка Украины, удовлетворив ее заявление об увольнении.

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