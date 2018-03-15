Назначен новый Глава НБУ

Главой НБУ назначили бывшего исполняющего обязанности в этой должности
Сегодня, 15 марта, Верховная Рада Украины назначила новым председателем Национального банка Украины Якова Смолия. За соответствующее Постановление Верховной Рады Украины №7501 сегодня проголосовало 247 народных депутатов.
Яков Смолий стал десятым Председателем Национального банка в истории независимой Украины. После официального назначения, чиновник обещает придерживаться выбранного ранее курса реформ. Об этом он сообщил в своей речи, которую произнес в сессионном зале.
Три цели нового Главы НБУ:
1. Сохранение ценовой и финансовой стабильности
2. Содействие экономическому росту
3. Интеграция украинской финансовой системы с европейской
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С 11 мая 2017 года Яков Смолий был исполняющим обязанности Главы НБУ. Он вступил на эту должность после ухода с поста Валерии Гонтаревой. Сегодня Верховная Рада Украины уволила Валерию Гонтареву с должности Председателя Национального банка Украины, удовлетворив ее заявление об увольнении.
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