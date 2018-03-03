Смолий назвал семь ориентиров для Нацбанка

Нацбанк определил семь ориентиров на среднесрочную перспективу

Нацбанк установил для себя семь ориентиров, в направлении которых он будет работать. Они прописаны в стратегии Национального банка Украины, которая устанавливает цели на среднесрочную перспективу. Об этом сообщил и.о. председателя НБУ Яков Смолий.

Яков Смолий

и.о. председателя НБУ

По его словам, подобный комплексный документ был создан впервые среди всех государственных органов в Украине. Нацбанк готовится представить его стейкхолдерам уже в середине марта.

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Ранее сообщалось о том, что НБУ внедрит электронную гривну и мгновенные платежи. Регулятор введет электронную гривну и перейдет на европейскую директиву.

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По материалам minfin.com.ua