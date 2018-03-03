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Смолий назвал семь ориентиров для Нацбанка

03.03.2018 17:03

Нацбанк определил семь ориентиров на среднесрочную перспективу

Смолий назвал семь ориентиров для Нацбанка. Фото: economics.unian.net

Нацбанк установил для себя семь ориентиров, в направлении которых он будет работать. Они прописаны в стратегии Национального банка Украины, которая устанавливает цели на среднесрочную перспективу. Об этом сообщил и.о. председателя НБУ Яков Смолий.

В дополнение к определенному законом о Нацбанке мандату о поддержке низкой и стабильной инфляции и обеспечении стабильности и эффективности банковской системы, мы сосредоточимся на восстановлении кредитования и плавном переходе к свободному движению капитала. Были определены также новые амбициозные задачи: обеспечение эффективного регулирования всего финансового сектора и развитие финансовой инклюзии
Яков Смолий
и.о. председателя НБУ

По его словам, подобный комплексный документ был создан впервые среди всех государственных органов в Украине. Нацбанк готовится представить его стейкхолдерам уже в середине марта.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что НБУ внедрит электронную гривну и мгновенные платежи. Регулятор введет электронную гривну и перейдет на европейскую директиву.

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По материалам minfin.com.ua

Рубрики: БанкиНБУНовостиУкраина
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