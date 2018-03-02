Еще один украинский банк прекратит деятельность

Финучреждение намерено прекратить банковскую деятельность

БМ Банк планирует прекратить банковскую деятельность без прекращения юридического лица. Об этом банк сообщает в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Данный вопрос включен в повестку дня собрания акционеров финучреждения 19 марта. Акционеры также намерены утвердить план прекращения банковской деятельности БМ Банка.

Вчера СНБОУ продлил на год санкции против украинских банков с российским государственным капиталом: Сбербанк, Проминвестбанк, ВТБ Банк и БМ Банк.

ВиЭс Банк, который входил в группу Сбербанка, но был выкуплен Сергеем Тигипко, покинул санкционный список.

Санкционным банкам запрещено прямо или опосредованно предоставлять материнским российским банкам кредиты/субдолги, размещать в них депозиты или деньги на корсчетах, покупать их ценные бумаги.

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Ранее сообщалось о том, что несколько банков могут сменить владельцев. НБУ рассматривает пакеты документов на покупку 4 банков.

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По материалам finclub.net