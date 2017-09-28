Назван банк-лидер по внедрению цифрового кошелька Masterpass в Украине

Mastercard определил ТАСКОМБАНК банком-лидером во внедрении Masterpass

Мasterсard назвал ТАСКОМБАНК лучшим партнером, предоставляющим клиентам максимально широкий спектр возможностей в части использования цифровых технологий онлайн-оплат на платформе Masterpass.

В 2017 году ТАСКОМБАНК стал первым в Украине банком, клиенты которого получили автоматический доступ к собственным цифровым кошелькам на платформе Masterpass и, соответственно, возможность безопасно осуществлять онлайн оплаты в один клик на сайтах и мобильных приложениях тысяч торговцев в Украине и во всем мире.

«Важно отметить, что успехи ТАСКОМБАНКА в части внедрения такого рода инновационных проектов стали возможными, в том числе благодаря плодотворному сотрудничеству с процессинговым центром TAS Link. Мы не планируем останавливаться на достигнутом и планируем продолжать экспансию технологии. Уже в ближайшее время запустим услугу Р2Р переводов на площадках в WEBe», — добавил Валерий Даниленко.

Во всем мире мы развиваем смелые инновации, которые открывают новые возможности безналичных оплат. Платформа цифровых кошельков Masterpass выводит платежи на новый уровень доступности, скорости и комфорта, без необходимости вводить карточные данные при оплатах или даже держать платежную карту в руках. Мы очень рады тому, что ТАСКОМБАНК стал нашим надежным партнером в развитии такого революционного решения в Украине, создающего новый стандарт расчетов. Мы высоко ценим готовность банка внедрять вместе с нами смелые инновационные проекты, у многих из которых нет аналогов в мире, и с уверенностью можем назвать ТАСКОМБАНК украинским лидером во внедрении Masterpass – как настоящего драйвера электронной коммерции

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Платежная система MasterCard запустила электронный кошелек Masterpass в Украине летом 2016 года. Masterpass является универсальным цифровым кошельком, в котором можно хранить все свои карты и с помощью которого можно совершать покупки в одно нажатие.

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