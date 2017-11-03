Назван лидер по мировым поставкам смартфонов

Доля компании на рынке смартфонов увеличилась до 22,3%

Южнокорейская компания-производитель смартфонов Samsung в третьем квартале 2017 года (как и кварталом ранее) стала лидером по мировым поставкам смартфонов.

Такие данные предоставляет аналитическая фирма International Data Corporation.

Доля Samsung на рынке смартфонов увеличилась до 22,3% с 20,9% годом ранее. Для сравнения: американская корпорация Apple за отчетные три месяца поставила 46,7 миллиона смартфонов (рост на 2,6% в годовом выражении), ее доля на рынке сохранилась на уровне прошлого года — 12,5%.

В первой пятерке компаний-производителей смартфонов по поставкам оказались сразу три китайские компании: Huawei, OPPO и Xiaomi. Компания Huawei поставила 39,1 миллиона смартфонов, увеличив показатель на 16,1% в годовом выражении (доля достигла 10,5% против 9,3% в третьем квартале 2016 года). Компания OPPO увеличила поставки на 19% в годовом выражении, до 30,7 миллиона смартфонов (доля рынка достигла 8,2% против 7,1% годом ранее).

Китайская Xiaomi вновь оказалась на пятом месте. Она увеличила поставки в годовом выражении более чем в 2 раза, до 27,6 миллиона смартфонов. Ее доля рынка повысилась до 7,4% против 3,7% в отчетном периоде годом ранее.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что Samsung построила майнинговую ферму из старых смартфонов. Решение было разработано в рамках инициативы Samsung по продлению жизни смартфонов под названием Upcycling.

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По материалам ubr.ua