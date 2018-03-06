Назван объем мирового теневого банковского сектора

Мировой банковский сектор прячет в тени $45 трлн

Объем теневого банковского сектора в 29 странах мира по итогам 2016 года вырос на 7,6%, превысив $45,2 трлн. Это составляет 13% от финансовых активов в государствах. Об этом свидетельствую данные доклада Совета по финансовой стабильности (FSB).

По версии FSB, на долю США приходится 31% активов от общего объема теневой финансовой системы, Китая — 16%, Каймановых островов — 10%, Люксембурга — 7%, Японии — 6%.

В определение «теневой банковской системы» входят компании, которые не являются банковскими учреждениями — это хедж-фонды, инвестиционные и брокерские компании, фонды денежного рынка, а также ряд других компаний.

FSB был создан странами G20 в 2009 году на основе существовавшего с 1999 года Форума финансовой стабильности (FSF).

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По материалам finance.liga.net