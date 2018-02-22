Украинцев предупредили о новой схеме кредитного мошенничества

Под видом кредитного брокера компании сомнительного вида выманивают деньги у доверчивых людей

Специалисты правовой группы LEX предупредили украинцев о новой схеме выманивания денег, построенной на якобы предоставлении посреднических услуг при оформлении займа.

Компания с сомнительного вида сайтом предлагает всем желающим брокерские услуги по поиску кредитора. Причем не среди украинских банков, а из потенциальных иностранных инвесторов и доноров. Клиентов ищут среди тех, кому прежде банк отказал в предоставлении займа. Например, из-за подпорченной кредитной истории или низкой платежеспособности.

За свои услуги компания берет немалую предоплату – 1800 грн. А затем, когда начинается процесс «подбора кредитора», дополнительно требует от своего клиента покрыть допрасходы на различные комиссионные, страховку, погасить проценты наперед.

Богдан Хаустов

руководитель юридической группы «LEX»

Он убежден, что ничего общего с реальными брокерами сайт cashloan.org.ua, на котором и развернула свою деятельность одноименная компания, не имеет. Все признаки указывают на то, что это еще одна афера, единственной целью которой является выманивание из людей денег. В конце процесса «поиска инвестора» клиенты не получат ни желаемого кредита, ни собственных денег.

Потому, считает он, украинцам лучше держаться подальше от сайтов с написанными под копирку позитивными отзывами и фотографиями членов команды, очень напоминающими стоковые снимки из сети интернет. Тем, кто все же попался на удочку аферистов, рекомендует обращаться в правоохранительные органы и к правоведам.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее стало известно, сколько украинцев пострадали от фейкового онлайн-банкинга. Среди пострадавших — клиенты 5 украинских банков.

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По материалам ubr.ua