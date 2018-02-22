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В Украине банкоматных мошенников задержали с поличным

22.02.2018 15:52

Группу злоумышленников задержали в Черновцах

В Украине банкоматных мошенников задержали с поличным. Фото: sputnik.by

21 февраля сотрудниками службы безопасности ПриватБанка совместно с киберполицией с привлечением спецназа и сотрудников территориальных подразделений ГУНП в Черновицкой области с поличным была задержана преступная группа граждан Молдовы.

Как сообщили в службе безопасности банка, задержанные, находясь на территории Черновцов, пытались незаконно завладеть деньгами клиентов украинских банков с помощью устройства для несанкционированного считывания информации с банковских платежных карт — скиммера.

Задержанные злоумышленники признались, что в течение января — февраля 2018 года устанавливали скиммеры на банкоматах в разных городах Украины. Полиция устанавливает причастность преступной группы к фактам скимминга в Одессе, Киеве и Николаеве.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мошенники придумали новую схему обмана клиентов украинских банков. Мошенники притворяются сотрудниками служб онлайн-поддержки банков.

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Рубрики: БанкиБезопасностьНовостиУкраина
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