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В США подсчитали, сколько экономика теряет в год из-за хакеров

19.02.2018 11:15

В Белом доме озвучили, сколько теряет экономика из-за атак хакерских групп

В США подсчитали, сколько экономика теряет в год из-за хакеров. Фото: oilandgasaccountant.com

Американская экономика только в 2016 году потеряла до $109 млрд из-за атак хакерских групп. Об этом говорится в докладе Белого дома.

По нашим оценкам, вредная интернет-активность стоила экономике США в 2016 году от $57 млрд до $109 млрд
из доклада

Уточняется, что хакерская деятельность была направлена против государственных и частных организаций США — это повлекло к нарушению деловой активности, похищению персональных данных и интеллектуальной собственности, чувствительной финансовой и стратегической информации.

Как отмечается в докладе, основными странами, которые обеспечивают работу групп для кибер-атак против США, являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Эти группы хорошо финансируются и часто совершают сложные целевые атаки.

Эти действия, как правило, мотивированы политическими, экономическими, техническими или военными программами, они имеют конкретно определенные цели, которые могут изменяться в разное время
из доклада

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что мошенники придумали новую схему обмана клиентов украинских банков. Мошенники притворяются сотрудниками служб онлайн-поддержки банков.

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По материалам minfin.com.ua

Рубрики: БезопасностьДеньгиНовостиСША
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