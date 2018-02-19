В США подсчитали, сколько экономика теряет в год из-за хакеров

В Белом доме озвучили, сколько теряет экономика из-за атак хакерских групп

Американская экономика только в 2016 году потеряла до $109 млрд из-за атак хакерских групп. Об этом говорится в докладе Белого дома.

из доклада



Уточняется, что хакерская деятельность была направлена против государственных и частных организаций США — это повлекло к нарушению деловой активности, похищению персональных данных и интеллектуальной собственности, чувствительной финансовой и стратегической информации.

Как отмечается в докладе, основными странами, которые обеспечивают работу групп для кибер-атак против США, являются Россия, Китай, Иран и Северная Корея. Эти группы хорошо финансируются и часто совершают сложные целевые атаки.

из доклада



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По материалам minfin.com.ua