Названа самая красивая банкнота в мире

Самая красивая банкнота мира имеет нестандартный формат

Сегодня стали известны результаты ежегодного конкурса, который проводит Международное общество банкнот (IBNS). Так, звание «Банкнота года» получила купюра номиналом 10 швейцарских франков.

На лицевой стороне банкноты изображены руки, в одной из которых — дирижерская палочка, на обратной стороне — швейцарская железная дорога.

Для Швейцарии это уже вторая победа подряд: в прошлом году первое место присудили купюре номиналом 50 швейцарских франков.

Также предлагаем посмотреть, как выглядят банкноты, которые также были высоко оценены членами жюри:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что большинство жителей Европы по-прежнему используют бумажные деньги. Более ¾ всех платежей в еврозоне (79%) все еще осуществляются при помощи банкнот. Это равноценно 54% от общей суммы средств, которые европейцы тратят в магазинах.

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