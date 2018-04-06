close-btn
PaySpaceMagazine

Названа самая красивая банкнота в мире

06.04.2018 16:35

Самая красивая банкнота мира имеет нестандартный формат

Самая красивая банкнота 2017 Фото: meshok.net

Сегодня стали известны результаты ежегодного конкурса, который проводит Международное общество банкнот (IBNS). Так, звание «Банкнота года» получила купюра номиналом 10 швейцарских франков.

На лицевой стороне банкноты изображены руки, в одной из которых — дирижерская палочка, на обратной стороне — швейцарская железная дорога.

Для Швейцарии это уже вторая победа подряд: в прошлом году первое место присудили купюре номиналом 50 швейцарских франков.

Также предлагаем посмотреть, как выглядят банкноты, которые также были высоко оценены членами жюри:

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, что большинство жителей Европы по-прежнему используют бумажные деньги.  Более ¾ всех платежей в еврозоне (79%) все еще осуществляются при помощи банкнот. Это равноценно 54% от общей суммы средств, которые европейцы тратят в магазинах.

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ — У кого самые красивые деньги: обзор интересных банкнот со всего мира

Рубрики: ДеньгиМирНовости
хочу получать:

ТОП новости, журналы от PSM7.COM
и билеты на мероприятия, бесплатно!