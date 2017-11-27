Карты или банкноты: исследование показало, как платят европейцы

Большинство жителей Европы по-прежнему используют бумажные деньги

Согласно данным исследования Европейского центробанка, наличные расчеты продолжают доминировать в европейском платежном пространстве. Более ¾ всех платежей в еврозоне (79%) все еще осуществляются при помощи банкнот. Это равноценно 54% от общей суммы средств, которые европейцы тратят в магазинах. Карты используются для оплаты 19% покупок. По объему оплат на долю «пластика» приходится 39% от стоимости всех платежей.

Данные исследования меняются в зависимости от страны. Так, в Германии и Австрии более 80% платежей в магазинах — наличные. В то время как северные страны, такие как Нидерланды, Эстония и Финляндия сократили использование кэша на кассах до 50%.

Мужчины, как правило, пользуются банкнотами чаще, чем женщины. Такую же закономерность можно проследить у старшего населения по сравнению с младшим.

Люди часто используют наличные несмотря на то, что признают удобство безналичных платежей. В ЕЦБ этот факт объясняют низкой суммой среднего чека. Ведь более 2/3 платежей — менее 15 евро. А бесконтактные платежи без необходимости вводить PIN-код пока не распространены в некоторых регионах.

Исследование также показало, что европейцы по-прежнему используют наличные как средство сбережения. Четверть жителей Еврозоны держат дома наличку в качестве резерва.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что в Украине растут безналичные расчеты. По результатам третьего квартала 2017 года доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием платежных карт в Украине составила 38,6%.

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