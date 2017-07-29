Названы банки, нарушающие требования по капиталу (список)

По состоянию на 28 июля всего 12 банков нарушают требования по капиталу

Число финучреждений, чей уставной капитал не соответствует нормативу, сократилось. Об этом свидетельствуют данные отчета издания FinClub, которое регулярно проводит мониторинг ситуации в этой сфере.

По законодательству, к 11 июля все украинские банки с капиталом менее 200 млн грн, должны были провести докапитализацию. Тем не менее, есть банки, которые до сих пор не выполнили это требование.

К 20 июля в зоне риска получить «проблемный» статус от регулятора осталось 13 банков. Еще через неделю их количество сократилось до 12.

Список банков, которые все еще нуждаются в дополнительных средствах:

Финансовый партнер (125 млн грн),

Центр (120 млн грн),

Кредит Оптима Банк (120 млн грн),

Украинск ий банк реконструкции и развития (120 млн грн),

банк реконструкции и развития (120 млн грн), Укрстройинвестбанк (120,005 млн грн),

Поликомбанк (120,3 млн грн),

Гефест (121 млн грн),

Альпари Банк (122 млн грн),

Айбокс Банк (122,455 млн грн),

Портал (125 млн грн),

Альтбанк (126,116 млн грн),

Расчетный центр (153,1 млн грн)

Среди банков, которые нуждаются в докапитализации, есть iBox Bank. Ранее сообщалось, что на базе этого финучреждения готовится к запуску первый в Украине мобильный банк.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что банки стали чаще выдавать займы украинцам. Спрос населения и бизнеса на кредиты растет. Об этом говорится в аналитическом отчете «Опрос об условиях кредитования», обнародованном на этой неделе Национальным банком Украины.

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