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Названы банки, нарушающие требования по капиталу (список)

29.07.2017 9:30

По состоянию на 28 июля всего 12 банков нарушают требования по капиталу

В докапитализации нуждаются 12 украинских банков Фото: brownsafe.com

Число финучреждений, чей уставной капитал не соответствует нормативу, сократилось. Об этом свидетельствуют данные отчета издания FinClub, которое регулярно проводит мониторинг ситуации в этой сфере.

По законодательству, к 11 июля все украинские банки с капиталом менее 200 млн грн, должны были провести докапитализацию. Тем не менее, есть банки, которые до сих пор не выполнили это требование.

К 20 июля в зоне риска получить «проблемный» статус от регулятора осталось 13 банков. Еще через неделю их количество сократилось до 12.

Список банков, которые все еще нуждаются в дополнительных средствах:

  • Финансовый партнер (125 млн грн),
  • Центр (120 млн грн),
  • Кредит Оптима Банк (120 млн грн),
  • Украинский банк реконструкции и развития (120 млн грн),
  • Укрстройинвестбанк (120,005 млн грн),
  • Поликомбанк (120,3 млн грн),
  • Гефест (121 млн грн),
  • Альпари Банк (122 млн грн),
  • Айбокс Банк (122,455 млн грн),
  • Портал (125 млн грн),
  • Альтбанк (126,116 млн грн),
  • Расчетный центр (153,1 млн грн)

Среди банков, которые нуждаются в докапитализации, есть iBox Bank. Ранее сообщалось, что на базе этого финучреждения готовится к запуску первый в Украине мобильный банк.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы сообщали, что банки стали чаще выдавать займы украинцам. Спрос населения и бизнеса на кредиты растет. Об этом говорится в аналитическом отчете «Опрос об условиях кредитования», обнародованном на этой неделе Национальным банком Украины.

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Рубрики: БанкиНовостиУкраина

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