Названы лидеры продаж мобильных устройств в Украине

В среднем покупатели тратят на телефоны порядка 3,5 тыс грн

В этом году украинцы приобрели свыше 4,5 млн мобильных телефонов общей стоимостью в 16 млрд грн. Еще в 1,5 млрд грн им обошлись 350 тыс планшетов.

По данным MOYO.ua, практически каждый третий купленный телефон (29%) – под брендом Samsung. Второе место заняли смартфоны от Apple (15%). Телефоны китайской марки Huawei пользуются почти такой же популярностью, как и iPhone — на них приходится 13% продаж.

Учитывая дороговизну смартфонов от Apple (за одно устройство в среднем придется выложить свыше 16 тыс грн), этот бренд получил 34% всех потраченных украинцами на телефоны денег.

В среднем же покупатели тратят на телефоны порядка 3,5 тыс грн.

А вот планшетные компьютеры заняли в продажах отдельную нишу и продаются примерно на уровне с ноутбуками, хотя последние стоят на порядок дороже. Всего за 10 месяцев этого года украинцы потратили на ноутбуки почти в три раза больше, чем на планшеты — примерно 4 млрд грн.

Как сообщают в сети MOYO.ua, зачастую покупатели предпочитают планшеты с ОС Android марок Lenovo, Samsung и Asus. Для работы с ОС Windows наши соотечественники выбирают все те же Lenovo, Asus, а также Dell.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что в тройку лучших смартфонов 2017 года впервые не попал Apple. Всего в список лучших включили 15 смартфонов, появившихся на рынке в 2017 году.

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По материалам ubr.ua