Названы стартапы-участники инкубационной программы от НБУ и Mastercard

Участвовать в программе Fintech Master будут проекты в сфере финуслуг и технологические стартапы

По результатам однодневного хакатона, который прошел вчера в Киеве, для участия в инкубационной программе Fintech Master от НБУ и Mastercard было отобрано 9 стартапов.

Командами-финалистами стали:

PayCore.io — платежный шлюз;

Цивилкин — insurtech-стартап;

bNesis — улучшает интеграцию API;

Go To-U — платформа зарядки электромобилей;

AlfaProtection — защита от фрода;

inCust — платформа лояльности;

SkyService Fin — облачные кассы для малого и среднего бизнеса;

FinScore — скоринговая модель по финстойкости;

MO CASH — сервис р2р кредитования для малого и среднего бизнеса.

В течение периода двухмесячной инкубации 9 команд-финалистов Fintech Master будут заниматься разработкой прототипов и бизнес-планов, а также протестируют продукты и сервисы с точки зрения пользователей.

В феврале 2018 года на заключительном мероприятии Demo Day команды, которые прошли инкубацию, смогут презентовать свои проекты. Кроме того, состоится награждение сертификатами Fintech Master всех команд-финалистов.

Уже со следующей недели следить за прохождением периода инкубации стартапами можно будет на странице 1991 Open Data Incubator в Facebook.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, Fintech Master — это инкубационная программа для технологических стартапов по разработке финансовых и социально-экономических инновационных сервисов на базе открытых данных финансовых учреждений, в том числе и доступных открытых данных Национального Банка Украины и технологических решений Mastercard.

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