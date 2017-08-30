Названы страны, из которых украинцы переводят больше всего денег

Больше всего увеличились денежные переводы из Польши — на 85%

За первый квартал 2017 года украинцы, проживающие за границей, переслали на родину более $1,08 млрд через банки и международные системы денежных переводов. По сравнению с тем же периодом 2016 года, объем переводов вырос на 11% или на $113 млн.

Больше всего за первое полугодие выросли переводы украинцев из Польши, Израиля, Гонконга, Панамы и Нидерландов. В то же время, по суммам переводов в Украину лидируют Россия ($179,9 млн), США ($157,1 млн), Германия ($76,2 млн), Великобритания ($69 млн) и Кипр ($67,3 млн) .

В то же время, значительнее всего за этот период сократили денежные переводы на родину украинцы, проживающие или работающие в Китае, Азербайджане, Чехии, Казахстане и России.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что украинские пользователи жалуются на проблемы с денежными переводами PayPal из Украины. Трудности возникают при осуществлении платежей за товары или услуги на американских торговых площадках.

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По материалам minfin.com.ua