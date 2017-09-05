НБУ ликвидировал еще один банк

Нацбанк отнес финучреждение к категории неплатежеспособных еще в середине июля

Национальный банк Украины решил ликвидировать банк Новый. Об этом говорится в сообщении банка в системе раскрытия информации Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку.

Так, на основании решения правления Национального банка и решения исполнительной дирекции Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) была отозвана банковская лицензия и введена процедура ликвидации банка Новый.

По данным годовой финансовой отчетности, подтвержденной аудиторским заключением, за прошлый год стоимость чистых активов банка составила 1,31 млрд грн, сумма обязательств – 1,26 млрд грн, размер собственного капитала — 48,5 млн грн.

Отмечается, что банк имеет достаточно активов для расчета по его обязательствам.

Напомним, в середине августа ТАСкомбанк Сергея Тигипко был признан победителем конкурса ФГВФЛ и примет участие в выводе с рынка неплатежеспособного банка Новый. 23 августа Фонд гарантирования вкладов подписал договора о передаче части активов и части обязательств неплатежеспособного банка Новый в пользу принимающего ТАСкомбанка.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее сообщалось о том, что требования к капиталу украинских банков изменятся. На рассмотрение парламента будет внесен законопроект о сокращении требований к минимальному капиталу.

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По материалам ubr.ua