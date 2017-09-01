Фальшивомонетчиков поймали с поличным в одном из киевских банков

Двоих мошенников задержали, когда они пытались внести в терминал фальшивую банкноту

Служба безопасности ПриватБанка задержала с поличным группу фальшивомонетчиков, которые пытались расплатиться поддельными купюрами в терминалах самообслуживания банка.

Об этом сообщили в службе безопасности банка.

Двоих мошенников задержали, когда они пытались внести в терминал фальшивую банкноту номиналом $100, которую изготовили из фрагментов разных долларовых купюр.

Во время задержания у мошенников были изъяты еще несколько фальшивых купюр и банковских карт, зарегистрированных на подставных лиц. По месту жительства задержанных проводятся обыски.

По данному делу открыто уголовное производство по ст. 190 ч. 3, 199 ч. 2 УК.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Ранее мы писали о том, какие купюры чаще всего подделывают в Украине. С начала года было выявлено более 25 уголовных правонарушений, связанных с подделкой денег.

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