НБУ унормировал использование электронной подписи в банковских операциях

Изменения вступают в силу с 14 июля 2017 года

Национальный банк Украины в рамках проекта #Paperless, который нацелен на максимальный отказ от бумажных документов при обслуживании клиентов банков, внес изменения в Инструкцию о ведении кассовых операций банками.

В НБУ сообщают, что принятие изменений обусловлено совершенствованием организации кассовой работы украинскими банками, что связано с внедрением банками на договорных условиях с клиентами электронного документооборота, электронных кассовых документов и ЭЦП/ЭП.

Согласно изменениям, если кассовое обслуживание клиентов осуществляется с использованием ЭП, то договор должен содержать условия и порядок (процедуру) признания участниками электронного взаимодействия электронных документов с использованием ЭП и содержать условия о распределении рисков убытков, которые могут быть причинены банку (филиалу, отделению), клиенту и третьим лицам.

Кроме того, изменениями предусмотрено, что к «кассам банка», кроме операционных касс банка, его филиалов, отделений, пунктов обмена валюты, а также ПТКС и банкоматов, входят пункты дистанционного обслуживания.

Изменения вступают в силу с 14 июля 2017 года.

СПРАВКА PAYSPACE MAGAZINE

Напомним, в марте этого года группа компаний EVO запустила новый проект — онлайн-сервис Вчасно. Он позволяет предприятиям просто и быстро обмениваться документами в электронном виде. Сервис работает со всеми видами ключей ЭЦП (электронно-цифровой подписи). На Вчасно уже зарегистрировались 2300 компаний.

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